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Bursalılar yeşil alanları geri istiyor

16 Haziran 2019, Pazar 23:28
Bursa Karacabey’de, şehir planında yeşil alan görünmesine karşın imara açılan parklar vatandaşların tepkisini çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Karacabey’in şehir planında yeşil alan ve park-bahçe olarak yer alan bölgeyi, rekreasyon alanına dönüştürüp kültür merkezi inşaatına başlamasına bölge sakinleri tepki gösterdi. Bursa Karacabey’de, şehir planında yeşil alan görünmesine karşın imara açılan parklar vatandaşların tepkisine sebep oldu. DOĞADER Karacabey Temsilciliği; Canbalı Mahallesi’ndeki parkın içinde yeşil alanların imara açılmasını protesto etti. 

Parkın imara açılmasını kabul etmiyoruz

İnşaat önünde yapılan basın açıklamasında konuşan DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, “Kentlerde beton duvarlar arasına hapsolmaktan bizleri kurtaran parklar, kentin gürültüsünden, tozundan uzaklaşıp dinlendiğimiz huzur bulduğumuz mekânlardır. Birçoğumuz parklara, stresten kurtulup kuş cıvıltıları arasında rahatlamak için gideriz. Bu anlamda parklar kentin yükünden hızla uzaklaşabildiğimiz kaçış alanımızdır” diyerek parkların imara açılmasına karşı çıktı.

Kişi başına 6 metrekare yeşil alan düşüyor

“Türkiye’de parklar, belediyeler tarafından hep başka amaçlar için işgal edilen alanlar olmuştur. Yabancı ülkelerdeki parklarda bir tek kafeterya bile bulunmazken, Türkiye’de, kapladığı alanı sürekli büyüterek düğün salonuna dönüştürülen çay bahçeleri, spor alanları, ticari işletmelerin bulunduğu parklarımız çoğunluktadır” diyen Gökbayrak, yasal olarak şehir yerleşim alanlarında planlama yapılırken kişi başı 10 metrekare yeşil alan bırakılması gerekirken Karacabey’de 2011 yılı verilerine göre bu rakamın 6,1 metrekare olduğuna dikkat çekti.

Hatalarını düzeltip parklarımızı versinler

Gökbayrak şöyle devam etti: “Yerel seçimler öncesi belediye yönetimine yeniden aday olan Belediye Başkanları Ali Özkan ve Alinur Aktaş yaptıkları bu kent suçunun halka hesabını vermelidir. Seçimlerde, Bursa Büyükşehir ve Karacabey Belediye Başkanlığı için yarışan diğer belediye başkan adayları da bu elimizden alınıp betonlaştırılmak istenen parklarımıza karşı yapılan hatayı düzeltip parkımızı bizlere nasıl geri kazandıracakları konusunda halka açıklama yapmalıdır.”

Bursa - Yeni Asya

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