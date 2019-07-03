Ciğerlerimiz yanıyor

Öz Orman-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Settar Aslan, 20 günde 200 orman yangını meydana geldiğini açıklayarak, “Yanan yalnızca orman değil, Türkiye’nin akciğerleridir” dedi.

Öz Orman-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Settar Aslan, Hazine ve Maliye bürokrasisi orman yangınlarıyla mücadele eden geçici işçilerin çalıştırılması konusunda ayak sürümeye devam ederken, geride kalan 20 gün içinde 200 orman yangını meydana geldiğini açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele eden geçici işçilerin çalışma süresinin uzatılması konusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçen Ocak ayında yaptığı vize başvurusuna olumsuz cevap gelmesi üzerine, 25 Haziran 2019 tarihinde ikinci kez ve ‘Çok İvedi’ kaydıyla yazı gönderdiği ve vize istediğini bildiren Aslan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokrasisi, Orman Genel Müdürlüğü’nün bu acil ihtiyacını karşılama konusunda işi ağırdan alırken, 13 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasındaki 20 günlük sürede, Türkiye genelinde en az 200 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda, yüzlerce hektar ormanlık alan yanıp kül oldu” dedi.

Mevcut işçilerle ormanlar korunamıyor

Orman yangınlarıyla mücadele eden işçilerin üye olduğu Öz Orman-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Settar Aslan, çoğunluğu ‘geçici’ statüde olan mevcut yangın işçileriyle ülke ormanlarının gereken düzeyde korunamadığını belirterek şunları söyledi: “Ülke ormanları cayır cayır yanarken, Maliye bürokrasisinin yangın işçilerinin çalıştırılması için gerekli vizeyi vermemesini anlayamıyoruz. Yanan yalnızca orman değil, Türkiye’nin akciğerleridir. İhmal yüzünden yanan ormanların hesabını kimse veremez. Ülkemizin orman varlığı 22 milyon hektarı aşmaktadır. Orman yangını işçilerimiz, sadece orman yangınlarına değil; aynı zamanda anız, köy, ahır ve kırsaldaki ev yangınlarına da müdahale etmektedir. Bir yangın söndürme arazözünün fiyatı 500-600 bin liradır. Her bir arazözün etkin kullanımı için, şoför hariç 5 işçiye ihtiyaç vardır. Fakat, çoğu arazözde, şoför dışında yalnızca bir işçi görev yapıyor. Yani milyonlarca liralık araçları, gerektiği gibi kullanamıyoruz. Ormanlarımızı koruyup geliştirmek için, mevcut işçi sayısı yetersizdir. Orman Genel Müdürlüğü’nün 9 bin geçici işçisine acilen kadro verilmeli ve Orman Teşkilâtımıza en az 15 bin yeni işçi alınmalıdır.”

Yıllık ortalama 10 bin hektar orman yanıyor

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye’de her yıl ortalama 2.500-3.000 arasında orman yangını meydana geliyor. 1988-2018 arasındaki 31 yılda, toplam 313.499 hektar ormanlık alan kül oldu. Yani yıllık ortalama 10 bin 112 hektar ormanımız yanıyor. Buna karşılık, geçici yangın işçilerinin 10 ay boyunca çalıştırıldığı 2018 yılında, yanan ormanlık alan 5 bin 644 hektarla sınırlı kaldı.

Recep Gören - Ankara