Çocukların yüzlerini güldürüyorlar

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin hayata geçirdikleri projeler, kırsal mahallelerdeki çocukların yaşamına dokunuyor.

Yüksekokulda okuyan 40 öğrenci, öğretim görevlisi Mehmet Veysi Bora koordinatörlüğünde hazırladıkları 5 projeyi hayata geçirdi. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın destekleriyle farklı ilçelerdeki kırsal mahallelerde ziyaret ettikleri 5 okulun bakım ve onarımını yapan gençler, öğrenciler için farklı aktiviteler de düzenliyor. Okulların duvarlarını boyayan, bakım ve onarımını yapan, basketbol ve voleybol sahası ile futbol kalesinin direklerini boyayan gençler bahçede zemine oyun alanları çizerek, çocuklarla oyunlar oynuyor, sportif aktiviteler yapıyor. AA

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