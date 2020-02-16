Doğu’da buz ve çığ uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı’nın güney ve doğusu ile Iğdır’ın doğusunda öğle saatlerine kadar aralıklı kar görülecek. Sıcaklığın düne göre 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecek. Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken’de 83, Ergan’da 71 ve Cıbıltepe’de 70 santimetre ölçüldü. Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yaptı. AA

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