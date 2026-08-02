"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Çine, Susurluk ve Buca'daki yangınlar tamamen kontrol altında

02 Ağustos 2026, Pazar 13:00
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara işaret eden Yumaklı, "Etkili mücadeleler sonucunda, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz'dan bu yana, ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere, toplam 314 yangına müdahale ettiklerini belirtti.

“Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım”

Hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu, bu yangınların tamamını kontrol altına aldıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak yangın riski halen devam ediyor, ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız, rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak. Lütfen, dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Unutmayın, ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, Yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak görevidir."

Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 31 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Temmuz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınının 3 gündür gece gündüz demeden fedakarca görev yapan ekipler tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Ustaoğlu, paylaşımında "Emeği geçen her bir kahramanımıza teşekkür ediyorum, Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Yıldız Mahallesi kırsalında 3 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıkmış, yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li komutan: İsrail'i korumak için yeterli kaynak yok

    'Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik anlaşma yapıldığı iddiaları gerçek değil'

    İsrail'de bir asker daha intihar etti

    Çine, Susurluk ve Buca'daki yangınlar tamamen kontrol altında

    Berlin Eyalet Başbakanından okullardaki İslâm dersine destek

    Ormanları korumak hepimizin görevi

    Bu kez kalıcı barış sağlansın - İsrail çekilecek, Hamas silah bırakacak

    İktidarın mazereti kalmadı

    Moskova'da meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı

    Ceuta’daki göçmen krizi Avrupa’yı karıştırdı

    Trump yine “sert” konuştu

    Terör örgütü PKK, 81 kampı boşalttı

    En düşük emekli aylığı, açlık sınırının altında

    Parlamenter sistem pranga mı?

    Isparta’da ekmeğe zam

    Vakıf üniversitelerine zam uyarısı

    Sinem Dedetaş ve Cem Küçük tutuklandı

    22 şehirde dolandırıcılık operasyonları: 253 kişi gözaltına alındı

    Alman Schenke de İslâm’ı seçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Parlamenter sistem pranga mı?
    Genel

    İktidarın mazereti kalmadı
    Genel

    En düşük emekli aylığı, açlık sınırının altında
    Genel

    Terör örgütü PKK, 81 kampı boşalttı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump yine “sert” konuştu
    Genel

    Ceuta’daki göçmen krizi Avrupa’yı karıştırdı
    Genel

    Bu kez kalıcı barış sağlansın - İsrail çekilecek, Hamas silah bırakacak
    Genel

    Moskova'da meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.