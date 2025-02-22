Doğu Karadeniz'de "kar sağanağı" bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kar sağanaklarının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Kar sağanaklarının Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğu kesimlerdeyse salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma, çığ riski, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. AA

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