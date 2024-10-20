Dolu sonrası çeltikte yüzde 100 zarar var

BİGA’DA YAŞANAN DOLU AFETİ YAKLAŞIK 45 BİN DEKARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu afetinin etkilerini yerinde inceleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılı çiftçilerimiz açısından her anlamda zor geçtiğini, bir yandan ürettikleri ürünleri değerinde pazarlamakta sıkıntı yaşadıklarını, diğer yandan tabii afetlerle mücadele ettiğini ifade etti.

Türkiye’de 2011 yılında 324 adet tabii afet meydana gelmişken 2023 yılında bu sayı 1475’e ulaştığına dikkat çeken Bayraktar, “Çiftçilerimizin emeklerini ortaya koyarak ve yüklü miktarda borca girerek üretmeye çalıştıkları ürünlerin bir anda ziyan olması hem çiftçilerimiz hem de ülkemizin gıda güvencesi için çok büyük bir tehlikedir” dedi. Biga’da yaşanan dolu afetinde yaklaşık 45 bin dekarlık alanda etkili olduğunu bildiren Bayraktar, “Bu alanda çeltik başta olmak üzere silajlık mısır, kışlık sebzeler, zeytin ve diğer meyveler yetiştiriliyor. Fakat dolu afetinin etkili olduğu alanın takribi yüz-de 90’ını çeltik oluşturuyor. Çanakkale’de üretilen çeltiğin yüzde 68’i de Biga’da üretiliyor. Çeltikte yüzde 100’e varan bir zarar söz konusudur” şeklinde konuştu.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL