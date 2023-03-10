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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler da depremzedelerin hizmetinde

10 Mart 2023, Cuma 11:30
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan, her biri 18 metrekarelik konteynerler, Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.

Dünya Kupası'nda personel başta olmak üzere futbolseverlerin konakladığı konteynerler, Katar tarafından Türkiye'ye gönderilerek depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Toplamda gönderilecek 10 bin konteynerden 5 binin kurulacağı Hatay'da, İskenderun kara yolu üzerinde hazırlanan alanda, içerisinde yatak, duş ve tuvaletin bulunduğu 600 konteynerin kurulumunda son aşamaya gelindi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı ve konteyner kentin koordinatörü İskender Yönden, yaptığı açıklamada, daha önce İskenderun Kaymakamı olarak görev yaptığını ve bu süreçte bölgeye hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu söyledi.

Hatay'da toplam 50 bin konteyner kurulmasının planladığını, bunun 30 bin adedinin düzenlendiğine değinen Yönden, bu çalışmaların birinin de Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti olduğunu dile getirdi.

İlk kurulan kentte 600 konteynerin yer alacağını ve bunlardan 390 adedinin kurulumunun tamamlandığını anlatan Yöndem, "Geriye yaklaşık 210 kaldı ve akşam buraya ulaşmış olacak inşallah. Tahminen 5-6 gün içerisinde kanalizasyon ve elektrik bağlantılarını bitirince, ortalama 4-5 kişilik ailenin kalacağını da düşünürseniz 3 bin kişiye burası hazır hale gelecek." diye konuştu.

"5 bin konteyneri Hatay'da kullanacağız"

Kaymakam Yönden, konteynerlerin tek odalı ve 18 metrekare olduğunu, içerisinde banyosu, tuvaleti, buzdolabı, ısıtma ve soğutma gibi sistemlerin kurulu olduğunu, yatak, sandalye, çalışma masasının yer aldığını ifade etti.

Konteynerlerin 2022'de Dünya Kupası sırasında personel ve futbolseverlerin kullanması için yapıldığını hatırlatan Yönden, şöyle konuştu:

"10 bin tane konteyner bunlar. 5 bin konteyneri Hatay'da kullanacağız. İlçelere de göndereceğiz. Bir ailenin ihtiyacını karşılayabilecek, yemek aktivitesi hariç tüm konfora sahip çok güzel konteynerler. Gelecek hafta bu saatlerde insanlarımız burada olacak. Geçen hafta lodostan dolayı gemi yanaşamadı. Biz planlı çalışıyoruz, gemi Katar'dan çıkınca burada iskanını alacak şekilde planlıyoruz. Mesela bugün 194 konteyneri kurmuş olacağız inşallah. Haftaya burada size tekrar 'merhaba' diyebiliriz."

AA

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