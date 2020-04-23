Evde cemaatle namaz kılmaya gayret edelim

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kovid-19 gölgesinde idrak edilecek Ramazanda vatandaşların, evlerinde ailesiyle namaz kılmasını, kitap okuma halkaları oluşturmasını ve iletişim araçlarıyla yakınlarının hatırını sormasını tavsiye etti.

Ramazanda evde geçirilen vaktin ibadet açısından iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden İşliyen, “Evde çocuklarımızla namazı birlikte kılmaya gayret etmek lâzım. ‘Benim kıraatim çok iyi değil. Sesli olarak çok iyi sûre okuyamıyorum’ diyen ebeveynlerimiz, hiç olmazsa surelerin açıktan okunmadığı öğle ve ikindi namazlarını ailesiyle kılarak, çocuklarıyla namazları cemaatle kılma alışkanlığı geliştirsinler” dedi. AA

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