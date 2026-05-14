Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Soma Maden Faciası’nın 12. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, " 301 emekçiyi anmak, sadece yas tutmak değil, onları ölüme gönderen düzene karşı hafızayı diri tutmaktır. Çünkü unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır, açmıştır" ifadelerini kullandı.

13 Mayıs 2014’te Soma maden faciasının yalnızca 301 işçiyi toprağa gömmediğini, ihmali, denetimsizliği ve insan hayatını maliyet kalemi gören düzeni de bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardığını söyleyer Uysal, “AKP iktidarının 'yeni' diyerek kurduğu düzen, ihmale bağlı ölümleri, bu bakımdan cinayet olarak kabul ettiğimiz kayıpları 'kader', itirazları, aksaklıkların konuşulmasını 'ihanet' kabul etti. Soma’da madenciler kaderden değil; kâr hırsından, göstermelik denetimlerden, susturulan itirazlardan ve emeği değersizleştiren sistemden dolayı yaşamını yitirdi” dedi. “İşin fıtratında var” denilen her cümlenin, alınmayan önlemlerin üzerini örtmek için kurulan bir perdeye dönüştüğünü de söyleyen Uysal, “301 emekçiyi anmak; sadece yas tutmak değil, onları ölüme gönderen düzene karşı hafızayı diri tutmaktır. Çünkü unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır, açmıştır. Soma’yı unutmadık. 301 madenciyi unutmadık. Emeğin can verdiği bu karanlık düzeni affetmedik. 'Öldürülen' madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. ANKARA - MEHMET KARA

