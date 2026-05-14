"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Çiftçinin traktörü rehin - Vatandaşın borcu artıyor, varlığı tükeniyor - İcra dosyaları 24 milyonu aştı

14 Mayıs 2026, Perşembe 15:09
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, derinleşen ekonomik darboğazına dikkat çekerek, rehin sözleşmeleri, icra dosyaları ve batık kredilere ilişkin verileri paylaştı. Gürer, üreticinin artık yalnızca üretim için değil, ayakta kalabilmek için borçlandığını söyledi.

Ekonomik krizle birlikte vatandaşın krediye erişebilmek için elindeki tüm varlıkları teminat göstermek zorunda kaldığını belirten Gürer, “Çiftçi, esnaf ve vatandaş kredi alacağı zaman traktörünü, otomobilini, evini teminat göstererek krediye erişim sağlıyordu. Ekonomide yaşanan sorunlarla birlikte bu alanda da ciddi değişiklikler oluşmaya başladı. Rehin sözleşmeleri son 5 yılda yaklaşık iki katına çıkarken, rehin verilen varlık sayısı ise özellikle 2021 sonrası yüzde 68 geriledi. Bu tablo üreticinin borçla ayakta kalmaya çalışırken teminat gücünü de kaybettiğinin açık göstergesidir” dedi.

BORÇLANMA BÜYÜDÜ, ÜRETİM GÜCÜ ZAYIFLADI

2018–2023 dönemine ilişkin verileri paylaşan Gürer, 2018 yılında 8 bin 85 olan rehin sözleşmesi sayısının 2023 yılında 15 bin 768’e çıktığını belirterek, “Bu yaklaşık yüzde 95’lik artış demektir. Bu artış üretimin değil, borçlanmanın yaygınlaştığını gösteriyor. Tarım kesimi yatırım yapmak için değil, faaliyetini sürdürebilmek için rehin vermek zorunda kalıyor” diye konuştu,

Rakamların üreticinin içine sürüklendiği ekonomik sıkışmayı ortaya koyduğunu söyleyen Gürer, “Verileri tarım kesimi üzerinden okuduğumuzda giderek artan bir şekilde borçla ayakta kalınmaya çalışıldığı gibi teminat kapasitesinin de zayıfladığı ortaya çıkıyor. Rakamlar sorunun derinliğinin habercisidir. Tarım kesiminin bugün içinde bulunduğu durumun verilere yansımasıdır. Üreticinin hangi koşullara mecbur bırakıldığının göstergesidir” dedi.

GİRDİ MALİYETLERİ ÜRETİCİYİ BORÇLANMAYA İTTİ

2020 sonrası hızla yükselen maliyetlerin üreticiyi daha fazla borçlanmaya zorladığını vurgulayan Gürer,  “Girdi maliyetleri arttı ama üretici gelirleri aynı hızda artmadı. Yüksek girdi maliyeti ve düşük alım fiyatı dengeleri bozdu. Bu nedenle çiftçi de işi daralan esnaf da finansmana ulaşabilmek için elindeki varlıkları teminat göstermeye yöneldi” diye konuştu. Toplam işlem sayısındaki artışın da dikkat çekici olduğunu belirten Gürer, “2018’de 9 bin 411 olan toplam işlem sayısı 2023’te 22 bin 191’e yükseliyor. Yaklaşık 2,3 katlık artış var. Özellikle 2021–2023 dönemindeki yükseliş ekonomide yaşanan kırılmanın sahaya yansıdığını gösteriyor. Rehin işlemlerindeki artış üretimden çok finansman baskısının büyüdüğünü işaret ediyor” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçinin traktörü rehin - Vatandaşın borcu artıyor, varlığı tükeniyor - İcra dosyaları 24 milyonu aştı

    Uysal'dan 14 Mayıs mesajı: DP demokrasiyi iktidara taşıdı

    "İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz"

    14 Mayıs’a giden yolun şahidi

    Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'da 8 beldeyi tehdit etti

    Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtına:Ölenlerin sayısı 89'a çıktı
    📷

    Demokratik cumhuriyete hasretiz - 14 Mayıs: Tek partiden demokrasiye

    Cârî açık üç yılın zirvesinde

    Unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır

    Emekliye bayram tatili de hayal

    Havza, sular altında kaldı

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...

    "Çatışmaların durdurulması için ordusuna Donbas'tan çekilme emri vermeli"

    2 mayın gemisini bölge yakınlarına konuşlandırmaya hazırlanıyor

    Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var

    Ani sıcaklık değişimleri göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

    "Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık"

    Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs arasında

    Eğitimde asıl mesele tek tipçi sistem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...
    Genel

    14 Mayıs’a giden yolun şahidi
    Genel

    Emekliye bayram tatili de hayal
    Genel

    Havza, sular altında kaldı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Uysal'dan 14 Mayıs mesajı: DP demokrasiyi iktidara taşıdı
    Genel

    4 bin TL’yle torunlara harçlık bile veremeyiz
    Genel

    Şekerli mamul ihracatında 10 milyar dolarlık hedef
    Genel

    Unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.