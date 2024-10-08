Edirne’de Pazartesi halk pazarında alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatları pahalı bulduklarını söyledi. Emekliler aldıkları maaşla geçinemediklerini, ek iş yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Pazara alışverişe gelen Mustafa Yüceer, fiyatların yükselmeye devam ettiğini belirterek, “Fiyatlar maalesef böyle yükselmeye devam ediyor. Sebze ve meyveler bitiyor. Kışa dönünce mandalina, portakal çıkacak. Emekliyim, aldığım maaş gülünç, yetmiyor. Aynı zamanda ek işlerim var, öyle devam ediyor” dedi. Pazarcı esnafı Erol Güneş de, “Fiyatlar çok pahalı, tabi ki alamıyorlar. 20 lira yeşillikler, maydanoz 15 lira, fiyatları soran almadan gidiyor. Şu anda havalar güzel gidiyor, bu fiyatlar. Kasım ayı sonuna doğru marul 35-40 lira, 50 liraya bile zor alınır” diye konuştu. Edirne - anka

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