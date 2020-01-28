Gölcük’te kartpostallık kar manzaraları

Gölcük Tabiat Parkı’nda etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kartpostalları süsleyebilecek manzaralar görüldü.

Bolu’nun Gölcük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası objektiflere kartpostalları aratmayan kareler takıldı. Etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken göz doyurucu manzaralar görüldü. Abant gölü donarken civarındaki parkta vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi. Kuşlar için tahta yuva Bolu Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı’nda soğuk havalardan korunması amacıyla ağaçların üzerine kuşlar için tahta yuvalar koydu. Bu arada, aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde bulunan köylerde tipiye dönüşürken kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Özellikle çam ağaçlarının üzerinde biriken kar kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu. HABER: MUHAMMED MELİKŞAH OKUR

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