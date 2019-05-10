Haftasonu yağmur bekleniyor

11-12 Mayıs hava durumu tahminleri hafta sonu yurt genelinde beklenen sıcaklık değerlerini ve yağış durumunu gösterdi. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeye göre hafta sonu bazı bölgeler yağışın etkisi altında kalmaya devam edecek.

Hava durumu tahmin raporlarını açıklayan MGM 11-12 Mayıs tarihlerinde beklenen sıcaklık değerlerini paylaştı. Buna göre 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri yağışın etkisi altında olacak. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise bulutlu ama yağışsız olacak. İstanbul’da sıcaklıklar 14 ile 20 derece aralarında olacak. 12 Mayıs 2019 Pazar günü ise Mamara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağış beklenmiyor. Öte yandan Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü yağışlı olacak. Marmara’da sıcaklıklar 13 ile 23 derece aralarında değişecek. Yurdun bazı bölgelerinde ise sıcaklıklar 28 derecelere kadar çıkacak. Yeni haftanın ilk gününde ise Batı Trakya dışında hiçbir bölgede yağış beklenmiyor.

Okunma Sayısı: 212

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.