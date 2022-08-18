Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor

Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerde de artarak yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kırklareli’nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya’nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce’nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerde de artarak yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Edirne’de 38, İzmir’de 36, Manisa’da 40, Adana’da 35, Ankara’da 33, Konya’da 34, Kastamonu’da 33, Samsun’da 30, Malatya’da 38, Diyarbakır’da 41, Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt’te 40 derece olması bekleniyor.

(TRT Haber)