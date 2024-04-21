Sultanbeyli'de İETT otobüsü yandı

Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde seyreden Aytekin Arslan idaresindeki 34 GA 3897 plakalı otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Henüz seferlerine başlamadığı için otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. AA

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