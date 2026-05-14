Emekliye bayram tatili de hayal

Düşük aylıklar ve hayat pahalılığı nedeniyle bayram tatili emekliler için lüks haline geldi. BirGün'ün haberine göre emekli Cafer Doğan, “20 bin lirayla 20 sefer çarşıya bile inemem. Bayram da anca eve giderim. Bıraktım bir yere gitmeyi geçinmenin mücadelesini veriyoruz. Bir yerde eğlenmek, oturmak, bir çay içmek bile bize lüks oldu. Memlekete bile gidemiyorum” dedi.

Emekli Seçkin Dönmez de şöyle konuştu: “Bayramda bir tatile gitmek istesem mümkünatı yok. İki kişilik bir ailenin bugün 2-3 günlük tatili 10 bin lirayı geçiyor. Nerede kalacağız? Var mı devletin bir sosyal tesisi emekliler gitsin. Onlar müzelere gidin diyor. Eskiden gidebiliyordum. 2008’den sonra işler kötüye gitmeye başladı. Bizi dilenci durumuna düşürdüler.”

Okunma Sayısı: 278

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.