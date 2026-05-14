14 Mayıs 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ona (Yahyâ’ya) tarafımızdan bir şefkat ve günahlardan temizlik verdik. O da takvâ sahibi bir kul oldu.
Meryem Sûresi: 13
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Âdemoğlu zamana (dehre) söverek Beni öfkelendirir. Hâlbuki zamanın sahibi ve yaratıcısı Benim. Her iş Benim elimdedir; geceyi ve gündüzü ben evirip çeviririm.’”
Camiü’s-Sağir, No: 2875
