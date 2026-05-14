4 bin TL’yle torunlara harçlık bile veremeyiz

Samsun'da Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi ile Atakum Şubesi üyeleri, ekonomide yaşadıkları zorlukları protesto etmek için sahaya çıktı.

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın, "Bugün büyük müjdelerle açıklanan 4 bin liralık ikramiye ile kurbanlık almak bir yana, pazar masrafını karşılamak veya torunlarımıza bayram sabahı gönül rahatlığıyla bir harçlık vermek dahi imkânsızdır. Bu rakam, gerçek anlamda bir ikramiye olma özelliğini tamamen yitirmiş, iktidarın emekliye biçtiği değeri yansıtan bir 'sus payı' ve 'harçlık' seviyesine inmiştir." dedi. Haber Merkezi

