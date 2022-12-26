Hollanda’da en güneşli yıl 2022 oldu

Bu yıl ülkede 2230 saat güneş ışığı görüldüğü ve 2022’nin en güneşli yıl olduğu belirtildi.

Hollanda hava durumu sitesi Weeronline’ın ölçümlerine göre, bu yıl ülkede 2230 saat güneş ışığı görüldüğü ve 2022’nin en güneşli yıl olduğu belirtildi. Weeronline yaptığı açıklamada, yılın kalan günlerindeki hava durumunun da dahil edildiği hesaplamaya göre, 2022’de ülkeye 2230 saat güneş ışığı geldiği kaydedildi. Hollanda yılda ortalama 1773 saat güneş ışığı görüldüğü ve bunun 2022’de yüzde 26 artarak bugüne kadar güneşin en fazla görüldüğü yıl olduğu vurgulandı. AA

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