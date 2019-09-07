IŞİD üyesi terörist İstanbul'da tutuklandı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan ve daha önce işgal ettikleri Rakka'da infaz kararlarını alan 'kadı' görevini yürüttüğü öne sürülen şüpheli M.E.B. tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli M.E.B.'nin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini ve İstanbul'da olduğunu saptadı. İstanbul'a saldırı amacıyla gelmiş olabileceği belirtilen şüpheli M.E.B., operasyon yapan polis ekiplerince yakalandı, üst aramasında bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Farklı kod isimleri kullandığı, başkasına ait Suriye kimliği taşıdığı, geçmişte örgüt yapılanmasında Rakka'da görev yaptığı, örgüt adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü ve örgüt içi infazlarda rol aldığı öne sürülen şüpheli M.E.B. hakkındaki yasal işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.E.B. tutuklandı.

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.