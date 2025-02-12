İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkisini artırmasının beklendiğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, kentte dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışının görüldüğü aktarılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği bildirildi. İstanbul'da şubat ayı başından beri etkili olan soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşmasının öngörüldüğü aktarıldı. Açıklamada, hava koşulları nedeniyle sürücülerden dikkatli ve don olaylarına karşı tedbirli davranmaları istendi. AA

Okunma Sayısı: 300

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.