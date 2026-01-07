"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İstanbul'da ve çevre illerde kuvvetli fırtına bekleniyor

07 Ocak 2026, Çarşamba 20:59
Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren İstanbul ve çevre illerde kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümünde yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından beri 15 ile 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8 ile 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.

AA

