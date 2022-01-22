İstanbul'daki barajlarda son durum?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen sonbaharda yüzde 41'e kadar inen barajlardaki su seviyesi, son kar yağışlarıyla yükselişini sürdürdü. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 53,45 olarak ölçüldü.

Yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı son bir haftada yüzde 1,21 arttı.

Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 55,73, Kazandere'de yüzde 67,16, Sazlıdere'de yüzde 22,44, Alibey'de yüzde 33,11, Darlık'ta yüzde 51,79, Büyükçekmece'de yüzde 42,55, Terkos'ta yüzde 47,65, Elmalı'da yüzde 72,73, Ömerli'de yüzde 76,77, Istrancalar'da yüzde 75,95 olarak kaydedildi.

Ocak ayında barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 51,48 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan ve 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerde su miktarı bugün itibarıyla 464,29 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da geçen ağustosta 3,4 milyon metreküp seviyesine kadar çıkan günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 826 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan ocak ayında şu ana kadar alınan su miktarı ise 28,95 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar şehre verilen toplam su miktarı ise 60,25 milyon metreküp seviyelerinde bulunuyor.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 22 Ocak tarihi baz alındığında 2012'de yüzde 63,98, 2013'te yüzde 71,33, 2014'te yüzde 32,97, 2015'te yüzde 84,62, 2016'da yüzde 72,96, 2017'de yüzde 83,9, 2018'de yüzde 70,22, 2019'da yüzde 90,96, 2020'de yüzde 54,41, 2021'de ise 31,39 olarak gerçekleşti.