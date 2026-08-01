Alman Schenke de İslâm’ı seçti

01 Ağustos 2026, Cumartesi 15:40
Almanya vatandaşı Steffı Schenke, İslâm dinini kabul etmek üzere Nusaybin İlçe Müftülüğüne müracaat etti.
Nusaybin İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Steffı, Müslüman olarak “Meryem” ismini aldı.
İhtida merasimine başkanlık eden Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, Meryem’i bu anlamlı kararından dolayı tebrik ederek kendisine İslâm dininin temel esasları hakkında bilgiler verdi.
Merasimin ardından hazırlanan ihtida belgesi, Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal tarafından Meryem’e takdim edildi.
Program, yapılan dua ve iyi dileklerin ardından sona erdi.
Haber Merkezi
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