İstinat duvarıyla inşaat arasında asılı kaldı

İstanbul-Kartal'da, içerisinde 4 kişi bulunan otomobil, yoldan çıkarak inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasına sıkıştı.

Hürriyet Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta ilerleyen 34 AR 4120 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, inşaat ile istinat duvarı arasında asılı kaldı. Otomobildeki 4 kişi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince mahsur kaldıkları araçtan çıkarılan 4 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtakilerin kazayı yaralanmadan atlattıkları anlaşıldı. Vinç yardımıyla kurtarılan araçta hasar oluştu. AA

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