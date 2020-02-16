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17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Kapıkule’den 7 milyon yolcu geçti

16 Şubat 2020, Pazar 16:45
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Kapıkule’den geçen yıl 7 milyondan fazla yolcu giriş çıkış yaptı.

Modern, etkin ve işlevsel haliyle bölgede ticaretin ve turizmin ana damarlarından olan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 2019 yılında, 3 milyon 693 bin 707 kişi Türkiye’ye giriş yaparken, çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyon 440 bin 423 oldu. Sınır kapısından geçen yıl 805 bin 176 araç girişi, 737 bin 947 araç çıkışı yapıldı. Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatında önemli rol oynayan Kapıkule’de, geçen yıl 700 bine yakın tırın giriş ve çıkışı gerçekleştirildi. Kapıdan 344 bin 86 tır giriş, 353 bin 323 tır çıkış yaptı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule’de günlük 1200 tır geçişinin üzerine çıkıldığını söyledi.

 

AA

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