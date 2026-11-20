Millî Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz dijital eğitim platformu MEBİ, kullanıcı dostu yeni arayüzü ve mobil uygulamasıyla yayına alındı. Güncellemeyle birlikte öğrenciler yapay zeka asistanı "KANKA" aracılığıyla kişisel ders programı oluşturabilecek ve indirdikleri içeriklere internetsiz erişebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul dersleri ile YKS ve LGS hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla 2024 yılında erişime açılan MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, öğrenci ve öğretmenlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda baştan sona yenilendi. Daha işlevsel bir yapıya kavuşan platformun öne çıkan yeni özellikleri şu şekilde sıralandı:

"KANKA" ile kişiye özel program

Platformun yapay zeka destekli öğrenci asistanı KANKA, yeni güncellemeyle daha kapsamlı hale getirildi. Öğrenciler; çalışmak istedikleri dersleri, zorlandıkları konuları, uygun saatlerini ve hedef tarihlerini sisteme girerek kendilerine özel haftalık çalışma planı oluşturabilecek. Hazırlanan takvime spor, kitap okuma ve hobi gibi kişisel etkinlikler de eklenebilecek. Ayrıca doğal dille arama özelliği sayesinde istenen video ve testlere günlük konuşma diliyle ulaşılabilecek.

İnternetsiz çalışma ve dijital not defteri

Yenilenen mobil uygulama ile öğrencilerin internet bağlantısı olmayan ortamlarda da ders çalışabilmesinin önü açıldı. Uygun ders içerikleri önceden cihaza indirilerek çevrim dışı kullanılabilecek. Platforma eklenen Not Defteri modülü ve konu anlatım videolarının belirli dakikalarına not ekleme özelliği ise tekrar çalışmalarını kolaylaştıracak. Tüm ders notlarına farklı cihazlardan senkronize şekilde erişim sağlanabilecek.

Kişiselleştirilebilir ekran ve erişilebilirlik desteği

Yeni arayüzde öğrenciler ana ekranlarını kendi önceliklerine göre düzenleyebilecek. İstatistikler, yaklaşan deneme sınavları, duyurular ve çalışma planları kişisel tercihlere göre sıralanabilecek.

Farklı ihtiyaçlara sahip öğrenciler için erişilebilirlik seçenekleri de genişletildi. Görme engelli iki öğretmenin deneyimleriyle geliştirilen yeni tasarımda;

Açık ve koyu tema seçenekleri,

Yüksek kontrast ve renk körlüğü modları,

Disleksi dostu yazı tipi ve boyutu ayarları,

Güçlendirilmiş ekran okuyucu ve klavye uyumluluğu yer alıyor.

Kullanıcı sayısı 8 milyonu aştı

Bakanlık verilerine göre MEBİ platformu, yaklaşık 2 milyon 735 bin ortaokul ve 3 milyon 446 bin lise öğrencisi olmak üzere toplam 6 milyon 180 bin 723 öğrenciye ulaştı. 882 bin 699 öğretmen ve 1 milyon 123 bin 731 velinin de dahil olmasıyla toplam kullanıcı sayısı 8 milyon 187 bin 153'e yükseldi. Bugüne kadar 704 milyonun üzerinde sorunun çözüldüğü ve mobil uygulamasının 6,6 milyon kez indirildiği platforma mebi.eba.gov.tr adresinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.