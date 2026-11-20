Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde başlayacak kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yarın doğu ve güney illerinde etkisini artıracağını duyurdu. Yüksek kesimler için ise kar uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 24 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Marmara'da öğle saatlerinden itibaren başlıyor

Bugün öğle saatlerinden sonra başta Boğaz çevresi olmak üzere İstanbul il geneli ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yarın doğu ve güney kesimler dikkat!

Yağışlı hava dalgasının yarın sabah saatlerinden itibaren etki alanını genişletmesi tahmin ediliyor:

Karadeniz ve Doğu Anadolu: Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Akdeniz ve Güneydoğu: Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

2 bin metre üzerine kar geliyor

Yarın akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 bin metre üzeri rakımlı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı verilen 24 il

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller şunlar: Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Tunceli.

Yetkililer; kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.