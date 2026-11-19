Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve saatte 80 kilometre hıza ulaşacak fırtına sebebiyle 32 il için "sarı kodlu" uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Marmara'nın doğusunda (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış hangi bölgeleri vuracak? Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları,

Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri,

Bitlis'in batısı ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı,

Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar hızı saatte 80 kilometreyi bulacak Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli, yer yer ise 50 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bildirildi. İşte "Sarı kodlu" uyarı verilen 32 il Meteoroloji'nin olumsuz hava şartlarına karşı uyardığı illerin tam listesi şu şekilde: Amasya, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak. "Tedbirli olun" çağrısı Yetkililer, kuvvetli yağışın yol açabileceği sel ve su baskınlarının yanı sıra fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. (ANKA)

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