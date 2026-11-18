21. Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na tarımsal ekipman almak için gelen çiftçiler, ürünlerini değerinde satamadıkları ve fiyatlar yüksek olduğu için alışveriş yapamadıklarını söyledi.

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinden çiftçi Özel Şahin, ürününün verimli olmasına rağmen para etmediğini ve ihtiyaç duyduğu makineleri alamadığını belirtti.

Arpa ve buğday üreticisi Mürsel Büyükbağcı ise “Fiyatlar çok pahalı. Ancak bir fidan alabildik, malzeme alamadık ne yazık ki. Malzemeler çok pahalı, içinden çıkamıyoruz. Biz arpa buğday ekiyoruz, arpa buğdaydan kazancımızdan römork parası kalıyor bize. Fazla bir şey kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Traktör ve ekipman alımında kredi faizlerinin çiftçiyi zorladığını savunan çiftçi İbrahim Karatepe ise, “Nasıl alacağız traktörü? Yüzde 44 faiz veriyorlar, yüzde 6 da dosya masrafı. Nasıl çıkacak çiftçi bunun içinden?” dedi.

Isparta-Anka