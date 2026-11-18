İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım işlediğine hükmetmesini tarihî bir karar olarak değerlendirdi.

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