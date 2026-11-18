İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım işlediğine hükmetmesini tarihî bir karar olarak değerlendirdi.
Uluslararası Adalet Divanı'nın tarihi kararı dünya gündeminde: "Kamplarda insanlar sevinçten ağladı"
Sıra terör devleti İsrail'de - UAD, tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu: Myanmar, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işliyor!
Arakanlı Müslümanlar
Divan tarihinde ilk kez bir devletin soykırımdan doğrudan sorumlu tutulduğunu belirten Yeneroğlu, Gambiya’nın davayı açarak önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, “Çok daha fazla imkâna sahip hükümetlerden de bugün aynı iradeyi beklemek hakkımızdır” ifadelerini kullandı.
Kararın uygulanmasının önemine dikkat çeken Yeneroğlu, “Ancak bir mahkeme kararının tek başına yeterli olmadığını” belirterek sorumluların yargılanması ve mağdurların zararlarının giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bangladeş’te yaklaşık 1,2 milyon Arakanlı Müslümanın ağır şartlarda yaşadığını hatırlatan Yeneroğlu, Türkiye’nin BM ve İslâm İşbirliği Teşkilatı nezdinde inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.