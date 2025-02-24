Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan oldu

Bölgede etkili olan yağışların ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun, Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Sarp Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle kara yolunun Sarp Sınır Kapısı yönündeki şeridi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgede olası heyelanların devam etme ihtimaline karşı inceleme başlattı. Kara yolu ulaşımı Karadeniz Sahil Yolu'nun deniz tarafındaki Sarp Sınır Kapısı-Kemalpaşa istikametinden kontrollü sağlanıyor. İncelemelerin ardından kara yolunun temizlenerek ulaşıma açılması bekleniyor. AA

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