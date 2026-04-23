Emekliler zor şartlarda yaşıyor

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Yüksel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Ankara yönetimini kabul ederek emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde artan hayat pahalılığı, kira giderleri, temel tüketim maliyetleri ve sağlık harcamalarının özellikle emeklileri derinden etkilediğini, milyonlarca emeklinin geçim mücadelesi verdiğini söyleyen Yüksel, “Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş büyüklerimizin bugün geçim sıkıntısı yaşaması vicdanları yaralamaktadır. Emeklilerimiz huzurlu bir yaşamı fazlasıyla hak etmektedir.” dedi.

