Kazdağlarında yıllarca ot dahi büyümeyecek

Kanadalı Liberty Gold ve Teck Resorurces’a ait altın bakır madeni Cengiz Holding tarafından alınmış, Liberty Gold borsaya “Türkiye’nin kuzeybatısındaki Biga Yarımadası’nda bulunan bakır altın porfir yatağını Türkiye’de satmak için kesin anlaşma imzalandı” açıklaması yapmıştı.

Gazeteduvar’ daki habere göre Taşeronluğunu Truva Bakır İşletmesi’nin yaptığı bakır madeni projesinin 55 milyon dolara satıldığı öğrenilmişti. Söz konusu bakır madeni projesinin ÇED sürecinin 10 Ağustos’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklama ile başlatıldığı duyuruldu. Çan Çevre Derneği Avukatı Ümran Aydın, söz konusu projeye tepki göstererek, “Şehitler diyarı Çanakkale’de yer alan Kazdağları yöresi, yüzlerce yıl ağır metal ve siyanür ile zehirlenerek, sermaye şirketlerine yapılacak rant uğruna yok edilmek isteniyor. Buna dur demekte sonuna kadar kararlıyız, çünkü yapılan maden çıkarma işleminde hiçbir kamu yararı bulunmuyor. Topraklarımız ve suyumuz kanserojen maddelerle zehirleniyor ve dünya mirası dağlarımız, yüzlerce yıl üzerinde ot dahi büyüyemeyecek hale sokulmak isteniyor” dedi.

YILDA 7 MİLYON TON ATIK ÜRETİLECEK

Patlatma yöntemi ile açık ocak işletmeciliği yapılarak çıkartılacak yıllık maksimum cevher miktarının 6 milyon ton, toplamda ise 90 milyon ton cevher olarak planlandığı öğrenilen projede, pasa (atık) ise yılda 7 milyon ton, toplamda 105 milyon olacak şekilde kapasite belirlendiği ifade edildi. Alanın, orman ve şahıs arazilerinden oluştuğu ifade edilen “Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi” projesine tepki gösteren Kazdağları Kardeşliği grubu da “Cengiz Holding Kazdağları’nı bakır için zehirleyecek! Çanakkale Bayramiç’te 603 hektarlık alanda gerçekleşmesi planlanan Halilağa projesinin ÇED süreci başladı. ‘Türkler taş taşımakta iyiler’ diyen Kanadalıyla da, millete küfür edenlerle de mücadele edeceğiz!” açıklaması yaptı. Açıklamada ayrıca, “Tema Vakfı’nın son Kazdağları raporuna göre Kazdağları’nın ormanlarının yüzde 79’u, tarım alanlarının yüzde 80’i madencilik şirketlerine ruhsatlandırılmış görünüyor. Kazdağları’nın eşsiz ekosisteminin tahribatına, çocuklarımızın geleceğinin yok oluşuna neden olacak yerli ya da yabancı madencilik projelerinden acilen vazgeçilmeli, Kazdağları’mız bütünüyle koruma altına alınmalıdır” denildi.