Soygunun siyasî faturası olmalı, tüm sorumlular hesap versin

Fon tartışmaları siyasette büyürken, haksız kazanç iddialarının yanı sıra kamu kurumlarının denetim sorumluluğu ve siyasî hesap verebilirlik de gündeme geldi. İddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların hesap vermesi isteniyor.

Mehmet Kara-Ankara

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, çıkarılacak özel bir yasayla kamuda 25 yıldır görev yapan daire başkanları, genel müdürler, müsteşarlar, bakan yardımcıları ve bakan danışmanlarının mal varlıklarının araştırılmasını önerdi. Ekmen'in önerisi ayrıca tüm parti il ve ilçe başkanları, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, üst kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanan makam sahipleri, medya mensupları ve yargı mensupları ile bunların üçüncü dereceye kadar yakınlarının mal varlıklarını kapsıyor.

Ekmen, fon dolandırıcılığı tartışmalarını daha geniş bir mal varlığı denetimine dönüştürme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanım bu fon dolandırıcılığını fırsat bilerek haksız kazanç sağlayan herkesten hesap soralım.”

Soygunun kapıları neden açıktı?

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, fon şirketleriyle ilgili soruşturma sürecini ele aldığı yazısında Adalet Bakanı’na, SPK’nin 2025’ten 2026 Ağustos’una kadar uzanan raporlama sürecini sordu. Bursalı, gecikmenin yatırımcılara maliyeti artırmış olabileceğini savunarak, SPK bürokrasisinin sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini belirtti. Bursalı, SPK’nin manipülatif fiyat hareketlerini izleyebilecek teknolojik altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Hırsızlar evi soydu, tamam da bu soygun için evin kapılarını tamamen açık bırakan yardımcılar yok mu?“ diye sordu. Yazısında ayrıca SPK, borsa yöneticileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bilgi vermek üzere savcılığa davet edilmesi gerektiğini savunan Bursalı, soruşturmanın yalnızca tutuklanan yöneticilerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

Bir koltuk feda ederek hesabı kapatamazsınız

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakkındaki iddiaların ardından görevlerinden affını istemesine tepki gösterdi. Emir, “Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız” dedi. “Ne güzel tezgâh. Beraber karar al, beraber yürü; mızrak çuvala sığmayınca bir kişiyi hatalı ilan edip kenara çekil. Sıkıştıklarında bir piyon feda edip bütün tahtayı kurtarma oyununu çok iyi bilirler. Ama bu kez perde öyle kolay kapanmayacak. Kimse 500 bin insanımızın gözünün içine baka baka ‘Eski bakan yanlış yaptı, gereğini yaptık’ masalı okumasın. Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız. ‘Kelle verdik’ şovuyla asıl başları kurtarma devri bitti. Masayı tutan eller de hesap verecek. Bu defa olmayacak. Bu defa olmayacak.” dedi.

İki kamyon para ediyor

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen hisse alım satımı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çömez: “İddialar vahim; AKP’li siyasetçi, eski bakan ve eşi, Nisan ayında aldıkları hisseleri, Eylül ayında, yani FONZİ skandalı patlak vermeden elden çıkarmışlar. 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazanmışlar. Oturdum hesapladım; tam ‘2 kamyon dolusu’ para ediyor. Arayan gazetecilere ‘müsait olmadığını’ söyleyip telefonu kapatan bu AKP’li siyasetçi, müsait olursa bir zahmet açıklayıversin; bu paraları eşiyle birlikte götürdü mü, götürdülerse nereye?” diye sordu.

Cumhurbaşkanının tavrı merak konusu

Siyasi fatura da çıkacak

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, yatırım fonlarında yaşanan skandalın hem ekonomik hem de siyasî sonuçları olacağını belirtti. Sağlam, ekonomi yönetiminin ödemelerin yöntemi, miktarı ve zamanlaması üzerinde çalıştığını, özellikle 1 milyon liranın altındaki küçük yatırımcılara öncelik verilmesinin planlandığının konuşulduğunu aktardı. Sağlam, yaklaşan seçimlerin de ödemelerde kamu kaynaklarının kullanılıp kullanılmayacağı tartışmasını gündeme getirdiğini belirterek, fonların tasfiyesinin uzun sürebileceğini kaydetti. Sağlam ayrıca, soruşturmayla ilgili siyasî tartışmaların da büyüdüğünü belirterek, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın “Zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak” sözlerini hatırlattı. YENİ Parti Sözcüsü’nün eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili fon iddialarının da siyasî tartışmayı genişlettiğini aktaran Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte nasıl bir tavır takınacağının merak konusu olduğunu belirtti. Ankara-Anka