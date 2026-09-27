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İran: Diplomasi ya da savaş, karar Trump’ın

27 Eylül 2026, Pazar 20:43
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'ye önerdikleri 7 maddelik anlaşma planının "çok makul" olduğunu belirterek, "Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur. Kıyamet savaşı bile olsa, her türlü saldırı karşısında kararlı duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Trump'a kalmış" ifadelerini kullandı.

 

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'de NBC News'e mülakat verdi.

Savaşın bitmesini istiyoruz

ABD'nin başlattığı "saldırganlık savaşını" bitirmek istediklerini belirten Erakçi, "Bu savaşı sekiz ay önce, iki üç gün içinde kazanabilecekleri umuduyla başlattılar. Ama sekiz ay geçti ve biz bunun bitmesini istiyoruz." dedi.

Erakçi, arabulucular yoluyla ABD’ye ilettikleri 7 maddelik önerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiğini duyduklarını ancak henüz "resmi bir cevap" almadıklarını belirterek, "Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bir şekilde dondurulmuş olan paralarının ve varlıklarının serbest bırakılmasını ve petrolünü satabilmeyi istediklerini belirten Erakçi, ABD'nin önceki anlaşmalarda zaten bunları taahhüt ettiğini söyledi.

Kıyamet savaşı bile olsa hazırız

Erakçi, "Savaşın yeniden başlamasına da tamamen hazırız. Kıyamet savaşı bile olsa, her türlü yeni saldırı karşısında kararlı duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a kalmış." diye konuştu.

ABD sonuçsuz bir şekilde savaşıyor

ABD'nin sekiz aydır sonuçsuz bir şekilde savaştığını belirten Erakçi, yeni saldırıların da "kesinlikle" aynı olacağını söyledi.

Barış için her fırsatı deniyoruz

Erakçi, ABD'nin müzakerelerin ortasında İran'a geçmişte defalarca saldırdığını hatırlatarak, "Aslında diplomasiye geri dönmemiz için hiçbir sebep yok ama yine de diplomasiyi deniyoruz çünkü barış için hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı. BM Genel Kurulu sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine dönerken, Erakçi'nin 30 Eylül'e kadar ABD'de kalması kararlaştırılmıştı.

AA

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