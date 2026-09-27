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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

27 Eylül 2026, Pazar 14:40
Fatma Betül Sayan Kaya, fon iddiaları sonrasında AKP'deki görevinden istifa etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında çıkan fon iddiaları sebebiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. X hesabında bir paylaşım yapan Sayan Kaya, "ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını son derece önemsediğini" söyledi. Sayan Kaya, aldığı siyasi sorumluluk gereğince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "affını istediğini" yazdı. Fatma Betül Sayan’ın Nisan ayında 63 milyon 359 bin lira değerinde Özata hissesi aldığı, Eylül ayında ise hisseleri satarak 1 milyar 344 milyon lira gelir elde ettiği haberleri paylaşılmıştı. İstifadan sonra AKP'den yapılan ilk açıklamada, parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizinin partideki yetkili kurumlar tarafından "titizlikle" takip edildiğini söyledi.

Haber Merkezi

Etiketler: Fatma Betül Sayan Kaya, AKP, istifa, fon iddiaları, Özata hisseleri, Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan, siyasi sorumluluk, hisse satışı, fon krizi, AKP Genel Başkan Yardımcısı
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