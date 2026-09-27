Kimsenin gözünün yaşına bakmayın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sermaye piyasalarındaki “fon krizini” değerlendirerek, güvenin yeniden sağlanması için ilgili kurumların kadrolarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Babacan, Cumhurbaşkanı’na, “Tekrar güveni inşa etmek istiyor mu, yoksa ‘Böyle gelmiş böyle gider’ diyerek korumacı bir refleksin içine girecek mi?” diye sordu.

Babacan, krizden doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunan kadroların değişmesi gerektiğini belirterek, “Kadro değişmeden güveni tekrar sağlamak mümkün değil” dedi. Krizin çözümü için ayrıca tam yetkili bir “özel görev gücü” oluşturulmasını istedi. SPK yönetiminin suçlu ya da suçsuz olmasına bakılmaksızın görevden alınması gerekip gerekmediği sorusuna Babacan, “Bu kadar büyük bir olay yaşandıktan sonra zaten bu işin doğrudan sorumlusu olan, bu işlerle ilgilenen kurumların başındaki insanların bir an önce değişmesi gerekir. Güveni yeniden oluşturmak istiyorlarsa, bu işten yakından ya da uzaktan sorumluluğu olan fark etmez. Kadro değişmesi lazım. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir karar vermesi lazım. Türkiye için dönüm noktasıdır. Tavsiyem; kimsenin gözünün yaşına bakmasın” cevabını verdi.

Haber Merkezi