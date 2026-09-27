Yanlış yapanlar hesabını verecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturması kapsamında hakkında iddialar gündeme gelen ve istifasını isteyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama yaptı. Çelik, "Kaya'nın af talebi kabul edildi, artık MYK ve MKYK üyemiz değil" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyunun gündeminde olan fon soruşturmasına ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın görevinden ayrılma talebine ilişkin konuştu. Fon soruşturması kapsamında Kaya hakkında, yaklaşık 63 milyon 359 bin TL’lik yatırım karşılığında 1 milyar 344 milyon TL çektiği, eşi İlyas Kaya’nın ise 99 milyon 687 bin TL’lik yatırım karşılığında 826 milyon TL çektiği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve diğer parti görevlerinden ayrılma talebinde bulunmuştu. Af talebi kabul edildi Çelik, Kaya’nın görevlerinden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıkladı. Çelik, “Sayın Kaya artık MYK, MKYK üyesi değildir” dedi. Yanlış yapanlar hesap verecek Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismini vermeden fon krizine ilişkin tüm iddiaların araştırılacağını belirterek "Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir." demişti. Haber Merkezi

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