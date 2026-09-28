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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Antalyalı kitapseverlere güzel haber

28 Eylül 2026, Pazartesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Antalya Cam Piramit Kitap Fuarı bu yıl 2-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cam Piramit Fuar Ve Kongre Merkezi’nde yayınevleri, yazarları ve okurları buluşturacak fuarda Yeni Asya Neşriyat da kitaplarını sergileyecek. Fuarın bu yılki ana Teması “BUGÜNÜ OKU, GELECEĞİ YAZ” olarak belirlenirken, 250 yayınevi ve 300’ü aşkın yazar okurla buluşacak.

YENİ ASYA NEŞRİYAT İLK KEZ BU FUARDA

Antalya Yeni Asya Temsilciliği de Yeni Asya Neşriyat olarak 16. Antalya Cam Piramit Fuarı’na katılacaklarını ifade etti. Yıllar önce Antalya’da kitap sergisi, konferans, fuar faaliyetlerinde tecrübe ve öncülük yaptıklarını ifade eden temsilcilik yetkilileri, “Kitap fuarlarında YENİ ASYA NEŞRİYAT logosuyla bizlerin yer alması, başta Kur’an-ı Kerim’in tanıtımı ve onun çağa ve insanlara mesajı olmak üzere birçok hayırlı hizmete vesile olmaktadır. Bütün tecrübelerde görüp yaşadığımız bir faaliyettir bu. Ayrıca insanlığa ışık tutup, çözüm üreten Kur’an tefsiri olan Risale-i Nurların, Üstad Bediüzzaman’ın fikirlerinin  farklı grup ve görüşte olan insanlara ulaşmasına vesiledir” açıklamasında bulundu. 

Yetkililer, bu fuarda Yeni Asya Neşriyat’ın 205 A ve 205 B standlarında ziyaret edilebileceğini ifade etti. Fuar, Her gün 10.00 - 20.00 saatleri arası halka açık olacak.

Antalya-Yeni Asya

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