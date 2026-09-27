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Gaziantep'de fecî kaza

27 Eylül 2026, Pazar 20:07
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazada 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı 

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi can verirken, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Vali Yardımcısı İlker Eker açıklama yaptı

Kaza yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Eker, şunları kaydetti:

"Bizlerin ilk tesbitlerine göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız hafif yaralı şekilde çeşitli hastanelerde tedavilerini görüyor. Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor. Şu an için trafik ekiplerimiz ve ilgili birimlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 1 vatandaşımızın ise şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Yaralıların tamamı otobüste ve çok şükür içlerinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamının hafif ve orta dereceli yaralanmaları bulunuyor ve tedavileri devam ediyor."

Haber Merkezi

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