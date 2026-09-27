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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

3Y'den dolayı iktidarı kaybediyor

27 Eylül 2026, Pazar 15:39
Gazeteci Emre Kongar, iktidarın 24 yıllık dönemini “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar” üzerinden değerlendirdi.

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, “İktidarın ‘3 Y’ karnesi!” başlıklı yazısında AKP’nin 24 yıl önce iktidara gelirken ortadan kaldırmayı vaat ettiği “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar” üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Kongar, yoksulluk başlığında gelir dağılımındaki bozulmaya, artan dolaylı vergilere, geçim sıkıntısına ve sanayi ile tarımda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Kültür ve sanat faaliyetlerindeki gerilemeye de değinen Kongar, özellikle gençlerin gelecek umudunun zayıfladığını ileri sürdü. "AKP, 24 yıl önce, iktidara gelirken bunlara karşı olduğunu belirtmiş, “yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları” ortadan kaldıracağını vaat etmişti! 24 yıllık iktidar sonunda “Üç Y”, bırakın ortadan kaldırılmayı, o kadar gelişti, derinleşti, yaygınlaştı ve toplumun bütün hücrelerine nüfuz etti ki AKP, bu “3 Y”den dolayı iktidarı kaybediyor." dedi. Kongar, "Hiçbir Demokraside hiçbir yönetim, bu kadar yaygın “3 Y” ile ve bunları gizlemek için yapılan bu denli baskı ve sansürle, iktidarda kalamaz!" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Emre Kongar, Cumhuriyet, İktidarın 3 Y karnesi, 3 Y, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar, AKP, gelir dağılımı, geçim sıkıntısı, dolaylı vergiler, ekonomik kriz, sanayi, tarım, kültür ve sanat, gençler, gelecek umudu, fon krizi, küçük yatırımcı, medya baskısı, sansür, RTÜK, basın özgürlüğü, sosyal medya, siyasi baskı, demokrasi
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