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Kaliteli eğitim ortak derdimiz

27 Eylül 2026, Pazar 22:43
Eğitimin kişiye ne kazandırdığı sorusunun niteliksel uyum açısından da ele alınması gerektiğini belirten İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner, “Çözümü sadece eğitim programlarında arayamayız. Bu, kamuda birden çok aktörün ortak sorumluluğudur” dedi.

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından “Eğitim ve İstihdamda Uyum Arayışı” temasıyla “VI. İstanbul Eğitim Konferansı” düzenlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) gerçekleştirilen konferansta eğitim ile istihdam arasındaki uyum, değişen beceri ihtiyaçları, yapay zekanın eğitime etkisi ve geleceğin insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik politika yaklaşımları ele alındı.

“ÇÖZÜM SADECE EĞİTİM PROGRAMLARINDA DEĞİL” 

Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin ülkelerin geleceğini olduğu kadar eğitim sistemlerinin dönüşümünü de şekillendirdiğini belirten İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Öner, mevcut mesleklerin hangi şekillerde dönüştüğünü sorgulamak gerektiğini söyledi. Eğitimin bireye ne kazandırdığı sorusunun yalnızca niceliksel değil niteliksel uyum açısından da ele alınması gerektiğini belirten Öner, “Çözümü sadece eğitim programlarında arayamayız. Bu, kamuda birden çok aktörün ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

MESELE “GÜÇLÜ MUHAKEME BECERİSİ”

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cem Gençoğlu da programdaki konuşmasında, üniversite eğitiminin doğrudan bir meslek eğitimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Yapay zeka çağında bilgiye erişimin kolaylaştığını belirten Gençoğlu, eğitimin bugünün mesleklerine insan yetiştirmekten çok daha kapsamlı bir amaç taşıdığını, meselenin daha yüksek notlar değil, daha güçlü bir muhakeme becerisi olduğunu kaydetti.

AA

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