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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bir koltuk feda ederek hesabı kapatamazsınız

27 Eylül 2026, Pazar 22:07
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakkındaki iddiaların ardından görevlerinden affını istemesine tepki gösterdi.

Emir, “Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız” dedi. “Ne güzel tezgâh. Beraber karar al, beraber yürü; mızrak çuvala sığmayınca bir kişiyi hatalı ilan edip kenara çekil. Sıkıştıklarında bir piyon feda edip bütün tahtayı kurtarma oyununu çok iyi bilirler. Ama bu kez perde öyle kolay kapanmayacak. Kimse 500 bin insanımızın gözünün içine baka baka ‘Eski bakan yanlış yaptı, gereğini yaptık’ masalı okumasın. Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız. ‘Kelle verdik’ şovuyla asıl başları kurtarma devri bitti. Masayı tutan eller de hesap verecek. Bu defa olmayacak.” dedi.

Haber Merkezi

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