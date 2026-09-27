İki kamyon para ediyor

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen hisse alım satımı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çömez: “İddialar vahim; AKP’li siyasetçi, eski bakan ve eşi, Nisan ayında aldıkları hisseleri, Eylül ayında, yani FONZİ skandalı patlak vermeden elden çıkarmışlar. 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazanmışlar. Oturdum hesapladım; tam ‘2 kamyon dolusu’ para ediyor. Arayan gazetecilere ‘müsait olmadığını’ söyleyip telefonu kapatan bu AKP’li siyasetçi, müsait olursa bir zahmet açıklayıversin; bu paraları eşiyle birlikte götürdü mü, götürdülerse nereye?” diye sordu.