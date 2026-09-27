"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Yahudilerin "Sukot" gününde Aksa'ya baskın!

27 Eylül 2026, Pazar 14:40
Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya giren 1143 İsrailli, sabah saatlerinde avlularda dolaşarak dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.

 

Filistin topraklarını gasbeden 1143 İsrailli, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin yoğun koruması altında baskın düzenledi.

Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya giren 1143 İsrailli, sabah saatlerinde avlularda dolaşarak dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.

BİTKİSEL ADAKLAR, HUKUKİ STOTÜKONUN İHLALİ

İsrailliler, Aksa'nın avlularına bitkisel adaklar soktu. Kudüs Valiliği, İsrail polisinin bu adakların içeri sokulmasına engel olmadığını belirterek, uygulamaların Mescid-i Aksa'da mevcut tarihi ve hukuki statükonun sürekli ihlali olduğunu vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın avlularında ayrıca İsraillilerin Pamukçular (Kattanin) Kapısı yakınında dua edip Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, sözler söylediği, dans halkaları oluşturduğu ve toplu olarak yere kapanma şeklindeki ayinler yaptığı aktarıldı.

Kudüs Valiliği, daha önce yaptığı açıklamada 260 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

DİNİ BAYRAMLARDA BASKINLARI ARTIYOR

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak İsrailliler, 2003'ten bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Mescid-i Aksa, Yahudi bayramı sukot, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Meğaribe Kapısı, Kudüs Valiliği
Okunma Sayısı: 76
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suudi Arabistan'ın Taiz'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü

    Soygunun siyasî faturası olmalı, tüm sorumlular hesap versin

    Yahudilerin "Sukot" gününde Aksa'ya baskın!

    Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

    Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi, Katanya Havalimanı'nda uçuşların durdurulmasına sebep oldu

    Dedektör engellemez

    “Bunalan dünyaya çare Hz. Peygamber (asm)”

    Sosyal adaletsizlik krizleri derinleştirdi

    Dezenformasyonmuş! - Fonda milyarlar uçtu

    Netanyahu dipte

    O veto yetkisi kalksın

    Kanada’da Müslüman okullarına tehdit mesajı

    Nijerya’da Türk vakfından 40’ıncı cami

    AKOM’dan Marmara’ya uyarı

    “Çalışırken batmak diye bir şey var”

    Trump’tan İran’a red

    “İktidar bu tabloyu görsün”

    Seçimin ucu göründü

    Babacan: Fon krizinde koruyan, kollayan kim varsa araştırılmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dezenformasyonmuş! - Fonda milyarlar uçtu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    O veto yetkisi kalksın
    Genel

    Dedektör engellemez
    Genel

    “Bunalan dünyaya çare Hz. Peygamber (asm)”
    Genel

    “Çalışırken batmak diye bir şey var”
    Genel

    “İktidar bu tabloyu görsün”
    Genel

    Sosyal adaletsizlik krizleri derinleştirdi
    Genel

    Netanyahu dipte
    Genel

    Nijerya’da Türk vakfından 40’ıncı cami

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.