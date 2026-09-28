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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

28 Eylül 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İbrahim’e Biz İshâk’ı verdik; bir de torunu Yâkub’u ihsan ettik. Her birini de sâlih insanlar kıldık. Onları, emrimizle doğru yolu gösteren rehberler yaptık.

Enbiyâ Suresi: 72-73

HADİS:

Berâ (ra) rivayet ediyor: “Resulullah insanların en güzel yüzlüsü ve yaratılışça en güzeli idi. Ne aşırı derecede uzun ve ne de kısaydı.”

Camiü’s-Sağir, No: 3072

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