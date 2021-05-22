Kırgız kadın Müslüman oldu

Kars’a gezmeye gelen Kırgızistan vatandaşı Nasledova Tatıana, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kars İl Müftülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Müftülüğe müracaat eden Tatıana, Hıristiyanlıktan İslâm dinine geçmek istedi. İl Müftüsü Yusuf Eviş’in, Tatıana’ya Müslümanlık hakkında detaylı bilgi vermesinin ardından ihtida merasimine geçildi. “Meryem” adını alan Nasledova Tatıana, İslâmiyeti çok araştırdığını, kendi arzusuyla Müslüman olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Tatıana, “Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı. Müftü Eviş ise “Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Meryem kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabb’im yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin.” dedi. AA

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