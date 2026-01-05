"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

"Kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti'nde kuruma alarmı

05 Ocak 2026, Pazartesi 14:56
Diyarbakır'da göçmen kuşlar için önemli bir besin ve yumurtlama alanı olan Kabaklı Göleti, son 10 yılda iklim değişikliğinin de etkisiyle küçüldü.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 1990 yılında 25 hektar alanda sulama amaçlı kurulan, 425 bin metreküp su toplama hacmine sahip göletin su seviyesinde, mevsimsel yağışlardaki düşüş, iklim değişikliği, buharlaşma gibi nedenlerle 10 yılda normalin üzerinde düşüş yaşandı.

Tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılan, su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapan baraj gölünde yaşanan su çekilmesi, canlıları da olumsuz etkiledi.

Çekilmenin etkisiyle daralan ve kuruma tehlikesi yaşayan gölün tabanındaki çamurda besin bulmaya çalışan kuşlar, havadan görüntülendi. Gölette geçen ay kaydedilen görüntüler, çekilmenin boyutunu gözler önüne serdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, yıllardır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Diyarbakır'da kuş türleri ile sulak alanlar üzerine akademik gözlem çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bölgenin göçmen kuş türü açısından zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu ifade eden Karakaş, "Doğal sulak alanlar ön plana çıksa da Diyarbakır gibi karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde yapay sulak alanlar da yaban hayatı için büyük öneme sahip." dedi.

Son yıllarda kuş türü ve sayısı azaldı

DÜ yerleşkesindeki Kabaklı Göleti'nin kurulduğu günden günümüze kadar özellikle kuşlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Karakaş, önceki yıllarda bölgede yürüttükleri çalışmalarda alanda 109 kuş türü tespit ettiklerini belirtti.

Karakaş, "Bunların içerisinde küresel ölçekte nesli tehlike altında olan ördek türlerinden Dikkuyruk (Oxyura leucocephala), Elmabaş patka (Aythya ferina) da vardı ancak genel olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği ile kuraklığa bağlı olarak bu özel alanların ciddi ölçüde yapısının bozulduğunu ve alanda su oranının azaldığını görebiliyoruz. Bu da canlıların azalmasına neden olmaktadır." diye konuştu.

"Son 10 yılda bu alanın yüzde 90'ının yitirildiğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığınızda da ekosistem kötü durumda. Geçmişte bir yıl içerisinde 109 türü tespit ederken maalesef şimdi o kadar türü görme şansımız yok." ifadelerini kullanan Karakaş, son yıllarda hem tür sayısının hem de birey sayısının oldukça azaldığını vurguladı.

Karakaş, Kabaklı Göleti gibi özel habitat alanlarının yok olması halinde buralarda görülen canlı türlerinin de gelecekte görülemeyeceğine dikkati çekerek, "Küresel ısınmanın bir yansıması olarak bazı türlerin statülerinde de değişiklik oluyor. Geçmişte sadece kış mevsiminde gördüğümüz türleri artık ilkbahar ve yaz döneminde de görebiliyoruz." diye konuştu.

DÜ tarafından türleri korumaya yönelik eylem planlarının yürütüldüğünü anlatan Karakaş, alınabilecek beşeri tedbirlerin başında bilinçsiz salma sulama yerine damlama ya da yağmurlama sistemlerinin tercih edilmesinin geldiğini sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz"

    Maduro'nun ülkedeki tüm varlıklarını dondurma kararı aldı

    "Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı"

    "Kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti'nde kuruma alarmı

    Habercilik dili de Trump’a teslim

    Operasyon iktidar için turnusol oldu

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK'e göre %30,89 ENAG'a göre %56,1

    New York'ta Maduro protestosu: 'ABD Karayipler’den çekil' - 'Petrol için kan yok' - 'Maduro’yu serbest bırak'

    Çin: Uluslararası düzenin altı oyuluyor

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 80'e yükseldi

    Küresel korsanlığın yeni hedefi: Grönland - Danimarka tepki gösterdi: Tehditleri durdurun!

    Venezuela: Sonunda maskeler düştü

    Diplomasi başarısız olursa "aktif bir savunmaya" hazırlanacağız

    Şırnak-Beytüşşebap'ta bir evin üzerine çığ düştü

    Trump, Rodriguez'i de tehdit etti: 'Maduro'dan daha ağır bedel ödersin'

    Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

    Araçları kar altında adeta kayboldu

    ABD: Venezuela'nın istikametini biz belirleyeceğiz - Küba yönetimi de büyük bir sorun ve başları büyük belada

    Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Venezuela: Sonunda maskeler düştü
    Genel

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
    Genel

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK'e göre %30,89 ENAG'a göre %56,1
    Genel

    Küresel korsanlığın yeni hedefi: Grönland - Danimarka tepki gösterdi: Tehditleri durdurun!
    Genel

    New York'ta Maduro protestosu: 'ABD Karayipler’den çekil' - 'Petrol için kan yok' - 'Maduro’yu serbest bırak'
    Genel

    Diplomasi başarısız olursa "aktif bir savunmaya" hazırlanacağız
    Genel

    Şırnak-Beytüşşebap'ta bir evin üzerine çığ düştü
    Genel

    Operasyon iktidar için turnusol oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.